Женезио: «Лион» заслуживал большего в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио остался недоволен поражением от «ПСЖ» со счётом 0:2 в матче 6-го тура чемпионата Франции. Парижане заработали три очка благодаря двум автоголам, которые в свои ворота провели игроки «Лиона» Марсело и Жереми Морель.
«Мы разочарованы, потому что заслуживали большего. У нас была возможность забить гол, но в итоге мы поплатились за одну-две ошибки. Тем не менее, мы можем быть довольны игрой, показанной сегодня. Если мы сможем это повторять, то добьёмся чего-то значимого в этом сезоне», — приводит слова Женезио Goal.
«ПСЖ» благодаря двум автоголам одержал шестую победу подряд в чемпионате Франции