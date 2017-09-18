Алькорта: «Реал» добился того, чтобы «Реал Сосьедад» не был «Реалом Сосьедад»

Бывший защитник мадридского «Реала» Рафаэль Алькорта поделился мнением о главных предпосылках победы команды в выездном матче 4-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». Подопечные Зинедина Зидана нанесли поражение баскам, забив три гола и пропустив один.
«Реал» добился того, чтобы «Реал Сосьедад» не был «Реалом Сосьедад». Они осуществляли прессинг в середине поля, а полузащитники «Реала Сосьедад» — душа команды. И они были лишены возможности разыгрывать мяч. Это один из безупречных матчей, которые я видел в исполнении «Реала». И это на стадионе, который действительно очень сложный для гостей», — цитирует Алькорту Cadena Ser.
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