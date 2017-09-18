Эллардайсу предложили принять участие в аналоге программы «Последний герой»

Английскому тренеру Сэму Эллардайсу, который после ухода из «Кристал Пэлас» в 2017 году находится без работы, предложили принять участие в аналоге программы «Последний герой». Об этом сообщает The Sun. Руководители канала, на котором выходит шоу, предложили 62-летнему специалисту шестизначную сумму.
«Они несколько раз общались. На канале абсолютно уверены, что Сэм будет фантастическим персонажем в джунглях. Это было бы потрясающе. Его семья полностью осознаёт ситуацию, но сам Сэм пока ничего не решил. Он любит принимать вызов, любит смех и хорошую компанию. Он не удивлён и может справиться с любыми проблемами, поэтому, кажется, он идеально подходит для телешоу.
Его карьера могла бы пойти в гору, если он присоединится к телепроекту», — сказал источник, близкий к Эллардайсу.
Все имена участников шоу будут названы в ноябре этого года.
Эллардайсу предлагают принять участие в аналоге программы «Последний герой»