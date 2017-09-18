Сколари: такой звезде, как Неймар, в сборной Бразилии альтернативы нет

Бывший главный тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари считает, что нынешнему наставнику национальной команды Тите будет очень нелегко в ближайшее время найти достойную замену нападающему Неймару, если футболист «ПСЖ» по той или иной причине будет отсутствовать на поле. Сколари отметил, что на чемпионате мира 2014 года Неймару также не было замены.
«Да, в 2014 году именно так и было. Когда Неймар отсутствует, бразильский футбол переживает огромную потерю. Такой звезде, как Неймар, в сборной Бразилии альтернативы нет. Очень сложно находить замену такому футболисту», — приводит слова Сколари Globoesporte.
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