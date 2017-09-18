Джано вернулся в общую группу «Спартака»

Сегодня «Спартак» начал подготовку к выездному матчу 1/16 финала Кубка России с «Кубанью». Для тех футболистов, которые с «Тосно» (2:2) провели на поле большую часть матча, занятие носило восстановительный характер. Остальные провели полноценную тренировку.
Полузащитник Джано восстановился после травмы и работал в общей группе. Полузащитник Лоренсо Мельгарехо и форвард Денис Давыдов, у которых выявлен спазм мышц бедра, трудились по индивидуальной программе. По словам медицинского штаба красно-белых, игроки вернутся в общую группу через пять дней, сообщает пресс-служба красно-белых.
Полузащитники Роман Зобнин, Артём Тимофеев, Денис Глушаков и нападающий Зе Луиш проходят курс лечения. Что касается защитника Георгия Тигиева, то сегодня после обеда он начнёт проходить комплексное обследование. Оно может занять два дня.