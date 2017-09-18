Роббен не поможет «Баварии» в матче с «Шальке»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен не сыграет против «Шальке-04» в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти.
«У Роббена грипп, так что против «Шальке» он не сыграет. Завтра нас ждёт трудный матч. «Шальке» хорошо атакует и обороняется. Но каждая победа придаёт нам уверенность. В матче с «Шальке» хотим развить наш успех», — цитирует Анчелотти пресс-служба клуба.
Матч «Шальке» — «Бавария» состоится 19 сентября. Начало – в 21:30 мск. Таблицу Бундеслиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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