Клопп: Соланке не волнуется из-за того, сколько минут сыграет — одну, две или 20

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил форварда Доминика Соланке за удачный выход на замену в матче 5-го тура АПЛ с «Бёрнли» (1:1). 20-летний футболист появился на поле на 78-й минуте и в конце встречи мог принести красным победу, но его удар с близкого расстояния пришёлся в перекладину ворот соперника.
«Я очень счастлив, что у нас есть Соланке. Он замечательный парень, это чистая правда. Доминик использует каждую минуту на поле в качестве возможности что-то сделать. Он не слишком переживает по поводу того, сколько минут сыграет — одну, две, пять или двадцать. Соланке полон радости, мне приятно это видеть», — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».
Молодой форвард стал игроком «Ливерпуля» прошлым летом, перебравшись из «Челси» на правах свободного агента.