Чернов: из «Спартака» понравился Педро Роша, он хорош в подыгрыше

Защитник «Тосно» Евгений Чернов прокомментировал домашнюю ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 10-го тура РФПЛ.
«После удаления и двух голов команда не сдалась и не опустила руки. Ребята отрабатывали за себя и за того парня. С начала второго тайма мы старались играть агрессивно, создали много стандартов. Наверное, это стало отправной точкой к достижению конечного результата.
Мы верили в свои силы, хотели вырвать ничью в этом матче. Справились за счет огромного желания и крепкого коллектива. После игры многие звонили — говорили, что мы здорово провели матч и вырвали такую важную ничью с чемпионом России.
Что касается красной карточки, я видел это так: Шахов получил мяч и сделал передачу на Юрченко. Мне показалось, что Давид успевает к мячу. В следующий момент игрок «Спартака» уже лежал на газоне. Раз судья принял такое решение, значит, он так увидел. После матча мы всей командой поддержали Виталия и не спрашивали об этом эпизоде.
Из «Спартака» понравился Педро Роша, неплохой атакующий игрок. Бросилось в глаза, что он хорош в подыгрыше: делает разрезающие передачи, записал на свой счёт два голевых паса. Это говорит само за себя», — сказал Чернов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.