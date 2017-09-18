Член исполкома РФС Андреев посоветовал Федуну быть аккуратным в высказываниях

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Семён Андреев дал комментарий по поводу высказывания президента «Спартака» Леонида Федуна в адрес нападающего «Тосно» Антона Заболотного.
«Считаю, нужно быть аккуратным в высказываниях. Особенно если это руководитель клуба, как Леонид Федун. Надо уважать соперника и вести себя корректно по отношению к игрокам.
Будем ли мы рассматривать это высказывание? Комитет будет разбирать только те случаи, которые были направлены поручением исполкома или непосредственно президентом РФС», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.
В «Тосно» высказывание Федуна о Заболотном назвали очень низким поступком