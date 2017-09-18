Семак: антураж и стадион «Зенита» не лучшим образом повлияли на «Уфу»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 10-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:3).
«Игра неудачно для нас началась. Антураж и стадион не лучшим образом на нас повлияли. Концовку первого тайма и начало второго пытались вернуться в игру и забить мяч, но в целом закономерная победа „Зенита“.
Что касается момента с пенальти, то у меня большие вопросы, но пока я ещё не смотрел. Лучше пусть этот момент разберут эксперты. Видеоповторы? Я об этом уже много раз высказывался.
Единственная игра, которую мы провалили — это первый тайм с „Анжи“, остальные матчи мы играем в свою силу. Что касается дебюта Салатича, то мы потихоньку подводим его к основе. Он качественный игрок, но ему ещё требуется набрать нужные кондиции.
Прогресс Лунёва? Он ещё в том сезоне доказал, что заслуживает играть за „Зенит“. Он и парень очень хороший, рад за него.
Скандировали моё имя? „Зенит“ не так давно играет на „Крестовском“, но огромное спасибо всем болельщикам за поддержку на сегодняшнем матче», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.