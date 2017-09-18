А. Нигматуллин: атмосфера в «Амкаре» хорошая, но смотришь таблицу — и не по себе

Вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин после выездного матча 10-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:0) поделился впечатлениями от игры.
«Против «Локомотива» было сложно играть, даже несмотря на то, что забили на второй минуте. Первый там ещё сыграли неплохо, во втором подсели. Самое главное, что выдержали до конца, установку выполнили и победили. Мы с тремя центральными играем с начала сезона, как я пришёл в команду. Белоруков для «Амкара» легендарный футболист. Его опыт только добавляет уверенности.
Все хотят заработать очки. Когда ты на последнем месте, это немного давит. Атмосфера в команде хорошая, но когда в таблицу смотришь, становится не по себе. Но выходишь, отдаёшь все силы до конца, играешь с пламенем в груди.
Мы играли от обороны, не создавали много моментов, но было пару моментов опасных. Эдер хороший нападающий, ведёт борьбу. Но и у нас ребята не маленькие, Секу хорошо с ним играл, сопротивлялся.
В Туле «Тосно» победило, потом победили мы. С «Локо» то же самое», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.