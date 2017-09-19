«Эвертон» намерен оштрафовать Руни на £ 300 тыс. за вождение в нетрезвом виде

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, приговорённый к 100 часам неоплачиваемого труда и лишённый водительских прав сроком на два года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, получит штраф от клуба. Руководство намерено оштрафовать футболиста на двухнедельную зарплату — £ 300 тыс. (€ 340 тыс.).
«Руни искреннее раскаивается, он допустил ужасную ошибку. Он понимает, что опозорил не только себя, но и свою семью. У него есть жена и трое маленьких детей. Конечно, он подвёл болельщиков, молодых людей, которые равняются на него. Вероятно, он будет оштрафован «Эвертоном» на двухнедельную зарплату», — цитирует адвоката Руни Майкла Рейнфорда Daily Mail.
Руни на два года лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде