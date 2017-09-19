«Реал» заинтересовался голкипером «Атлетика» Кепой

Тренерский штаб мадридского «Реала» проявляет интерес к голкиперу «Атетика» из Бильбао Кепе Аррисабалаге, сообщает Marca.
В «Королевском клубе» довольны составом нынешней команды, однако думают и о будущем. «Реал» уже сообщал о своём интересе баскскому клубу, который пока расставаться со своим игроком не собирается. Руководство «Атлетика» планирует продлить контракт с Кепой и назначить за него сумму трансферной компенсации в размере € 65 млн.
Действующий контракт Кепы с «Атлетиком» в силе до лета 2018 года. По итогам 4 туров чемпионата Испании он принял участие в 3 матчах и пропустил 1 гол.
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