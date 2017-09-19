Вальверде: травма У. Дембеле? Ветеран никогда бы не действовал, как он

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде раскритиковал нападающего своей команды Усмана Дембеле, получившего травму в матче 4-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:1). В одном из эпизодов игры 20-летний французский футболист догнал мяч, уходящий за линию ворот, и сыграл пяткой. После этого он получил повреждение сухожилия левого бедра и выбыл из строя на четыре месяца.
«Травма Дембеле? Это футболист, который до этого ещё не получал мышечных травм и не знает, что это. Он травмировался из-за того, что сыграл пяткой. А это самое опасное для такого рода повреждений. Ветеран никогда бы не действовал, как он, и позволил бы мячу уйти за линию ворот», — цитирует Вальверде Marca.
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