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Витиньо, Заболотный и Кокорин претендуют на звание MVP 10-го тура РФПЛ

19 сентября 2017, вторник. 07:01 Футбол

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 10-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Витиньо (ЦСКА), Антон Заболотный («Тосно») и Александр Кокорин («Зенит»).

У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».

На звание MVP 10-го тура РФПЛ также претендуют: Вандерсон («Краснодар»), Квинси Промес («Спартак»), Фёдор Смолов («Краснодар»), Александр Довбня («СКА-Хабаровск»), Артур Нигматуллин («Амкар»), Василий Березуцкий (ЦСКА), Кристиан Нобоа, Себастьян Дриусси (оба — «Зенит»).

Промес стал MVP 9-го тура РФПЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск ФК Зенит ФК Краснодар ФК Спартак ФК Тосно Александр Довбня Александр Кокорин Антон Заболотный Артур Нигматуллин Вандерсон Масиэл Витиньо Квинси Промес Кристиан Нобоа Себастьян Дриусси Фёдор Смолов MVP РФПЛ
Новости. Футбол
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