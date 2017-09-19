Витиньо, Заболотный и Кокорин претендуют на звание MVP 10-го тура РФПЛ

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 10-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Витиньо (ЦСКА), Антон Заболотный («Тосно») и Александр Кокорин («Зенит»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 10-го тура РФПЛ также претендуют: Вандерсон («Краснодар»), Квинси Промес («Спартак»), Фёдор Смолов («Краснодар»), Александр Довбня («СКА-Хабаровск»), Артур Нигматуллин («Амкар»), Василий Березуцкий (ЦСКА), Кристиан Нобоа, Себастьян Дриусси (оба — «Зенит»).
Промес стал MVP 9-го тура РФПЛ