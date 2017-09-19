Бартомеу: не обижен на Неймара, поскольку каждый преследует свои интересы

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу отметил, что не затаил злобы на бывшего нападающего команды Неймара. Футболист сборной Бразилии перед стартом нынешнего сезона пополнил ряды «ПСЖ» за € 222 млн, несмотря на то что испанский гранд прилагал усилия к тому, чтобы удержать его.
«Я не обижен на Неймара, поскольку каждый преследует свои интересы. Наша самокритика заключается в том, что мы слишком доверяли футболисту и его отцу. Когда футболист хочет сменить клубную прописку, то должен поступать честно. Как в своё время Фабрегас, Алексис Санчес и Педро. Мы не станем препятствовать игроку, которому не нравится в нашем клубе и который хочет уйти», — сказал Бартомеу в интервью каталонскому телевидению.
Ранее Неймар назвал Бартомеу посмешищем в качестве президента.