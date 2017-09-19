Зотов: программа по оказанию юридической помощи запущена для ребят из ПФЛ

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал старт программы по оказанию юридической помощи футболистам.
«Мы запустили эту программу с пониманием того, что ребята во второй лиге получают совсем небольшие деньги и зачастую по нескольку месяцев вообще не видят зарплат. А обращение к юристам может быть затратным делом. Профсоюз ищет возможности помощи футболистам, и теперь члены профсоюза могут обращаться к нам в случае споров, невыплат и нарушений трудовых договоров. Профсоюз будет бесплатно помогать игрокам, составлять обращения в палату по разрешению споров и другие органы РФС, инспекцию по труду, прокуратуру и т.д.
Мы видим, что услуги юристов многим ребятам не по карману при зарплате 10-15-20 тысяч рублей. Не всегда деньги на компенсацию работы юристов полностью покрывают затраты. Притом обращение в разные палаты требует определённых навыков, которыми по объективным причинам многие футболисты могут не обладать. Исходя из ситуации, сложившейся в нашем футболе, мы решили помогать ребятам таким образом», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.