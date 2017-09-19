На приобретение билетов на матчи ЧМ-2018 подано почти 1 млн заявок

На приобретения билетов на матчи предстоящего в 2018 году чемпионата мира, который состоится в России, подано уже почти 1 млн заявок. Об этом сегодня сообщил глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер.
«Мы начали продавать билеты на чемпионат мира на прошлой неделе. Мы очень довольны динамикой продаж. Мы приближаемся к отметке 1 миллион заявок на билеты. Понятно, что лидируют по количеству заявок болельщики из России. Они знают свою страну и города, поэтому подают заявки на стадион, не зная, какая команда сыграет», — передаёт слова Эллера корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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