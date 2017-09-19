В ближайшие дни подойдёт к концу набор футболистов-одиночек в сборную участников фестиваля «Спортивная волна-2017». Команду возглавит трёхкратный чемпион СССР и России в составе московского «Спартака» Валерий Шмаров. В прошедшем турнире коллектив под его руководством добился наилучшего результата для сборной – вышел в полуфинал основного турнира.
Сборная «Спортивной волны» — это команда, состоящая из любителей футбола разного уровня мастерства, которые приехали на фестиваль вне готовых коллективов. На протяжении нескольких дней игроки будут тренироваться под руководством прославленных футболистов прошлого и примут участие в главном турнире фестиваля.
«Спортивная волна – 2017» пройдёт с 30 сентября по 7 октября в Турции, у побережья Средиземного моря. Любительские футбольные команды, а также сборные спортсменов-одиночек сыграют сразу в двух турнирах – чемпионат и Кубок. В рамках чемпионата все участники будут поделены на два дивизиона: «Открытый» и «40+». В завершающем фестиваль однодневном Кубке примут участие все команды и сборные. Матчи турниров пройдут на натуральных зелёных газонах спорткомплекса одного из лучших отелей Турции Bellis Deluxe 5*.
Помимо насыщенных футбольных баталий всех участников ждёт разнообразная спортивно-развлекательная программа: волейбол, пинг-понг, дартс, турниры по киберфутболу и большому теннису, йога. Со своей концертной программой выступят рэпер ST, «Акула», группы «Интонация» и «140 ударов в минуту». Для детей приготовлена ежедневная анимационная программа.
Подробности на http://www.turkey2017.sportvolna.ru.
Заканчивается набор футболистов в сборную фестиваля «Спортивная волна-2017»