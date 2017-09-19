Полузащитник Промес вызван в сборную Нидерландов на отборочные матчи ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Нидерландов назвал список футболистов, которые сыграют в предстоящих двух матчах квалификации чемпионата мира – 2018. В список попал полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес.
7 октября голландцы на выезде сыграют со сборной Беларуси, а 10 октября примут на своём поле команду Швеции.
Состав сборной Нидерландов на отборочные матч ЧМ-2018:
Вратари: Йерун Зут (ПСВ), Яспер Силлессен («Барселона»), Мартин Стекеленбург («Эвертон»).
Защитники: Натан Аке («Борнмут»), Дейли Блинд («МЮ»), Уэсли Худт («Саутгемптон»), Маттейс де Лигт («Аякс»), Карим Рекик («Герта»), Кенни Тете («Лион»), Йоэл Велтман («Аякс»), Стефан Де Врей («Лацио»), Бруно Инди («Сток Сити»), Дарил Янмат («Уотфорд»), Тимоти Фосу-Менса («Кристал Пэлас»).
Полузащитники: Донни ван де Бек («Аякс»), Марко ван Гинкел (ПСВ), Тонни де Вильена («Фейеноорд»), Дэви Прёппер («Брайтон энд Хоув Альбион»), Уэсли Снейдер («Ницца»), Кевин Стротман («Рома»), Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Квинси Промес («Спартак»), Арьен Роббен («Бавария»), Йенс Торнстра («Фейенорд»), Дави Классен («Эвертон»), Джермейн Ленс («Бешикташ»).
Нападающие: Мемфис Депай («Лион»), Бас Дост («Спортинг» Лиссабон), Винсент Янссен («Фенербахче»), Робин ван Перси («Фенербахче»), Стивен Бергёйс («Фейенорд»), Клас-Ян Хунтелаар («Аякс»), Юрген Локадиа (ПСВ), Элджеро Элиа («Истанбул Башакшехир»), Райан Бабель («Бешикташ»).