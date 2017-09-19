«СКА-Хабаровск» спросил у болельщиков, кого они хотят видеть маскотом клуба

«СКА-Хабаровск» на своём официальном сайте проводит голосование, в котором спрашивает болельщиков, кого они хотят видеть маскотом хабаровского клуба.
Среди вариантов значатся конь, медведь и военнослужащий (офицер). Кроме того, можно проголосовать за другой вариант и предложить его в социальных сетях.
Напомним, что «СКА-Хабаровск» впервые выступает в российской Премьер-Лиге и после 10 туров располагается на предпоследней строчке в таблице, набрав 8 очков.
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