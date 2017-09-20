Гогниев: со «Спартаком» всегда интересно играть, команда играющая

Нападающий краснодарской «Кубани» Спартак Гогниев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с московским «Спартаком».
«Со „Спартаком“ всегда интересно играть, поскольку команда играющая. Она и сама играет, и даёт играть. С такими клубами всегда интересно играть.
Надеюсь, будет красивый футбол и болельщики поддержат нас», — заявил Гогниев в эфире программы «Все на матч».
Напомним, что матч 1/16 финала Кубка России между «Кубанью» и «Спартаком» состоится 20 сентября. Начало — в 19:00 мск.
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