Паулиньо доплатил «Гуанчжоу Эвергранд» € 7,5 млн вместо «Барселоны»

Полузащитник Паулиньо оплатил часть своего трансфера из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону», утверждает интернет-портал Mundo Deportivo.
Китайский клуб получит за 29-летнего футболиста € 40 млн отступных. Сине-гранатовые не были готовы выплатить всю сумму, и Паулиньо сам доплатил € 7,5 млн. В «Гуанчжоу Эвергранд» бразилец получал около € 7 млн в год. «Барселона» не была готова предложить ему ту же зарплату, если бы не сумела сэкономить на сумме трансфера.
В договоре Паулиньо с «Барселоной» прописана сумма отступных в размере € 120 млн.
Конфедерация футбола Бразилии не советовала «Барселоне» покупать Паулиньо