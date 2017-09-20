Веллитон: надеюсь, Акинфеев понял, что я не желал ему травмы

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон, пребывающий сейчас в статусе свободного агента, выразил надежду, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не считает фол бразильца в памятном дерби 2011 года попыткой нанести травму. У вратаря «армейцев» тогда диагностировали разрыв крестообразных связок, и голкипер был уверен, что нападающий целенаправленно играл в корпус.
«Ни один вратарь в Турции от меня не пострадал. То, что было в России, – инцидент. Никогда не хотел никого травмировать. Хочу верить в то, что Акинфеев понял, что я не желал ему травмы. По ходу матча любой может стать разъяренным. Тяжёлая травма всё-таки. Спустя время его эмоции и отношение ко мне наверняка остыли», — сказал Веллитон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Веллитоном читайте на «Чемпионате» в скором времени.
Посмотреть видео инцидента можно в YouTube.