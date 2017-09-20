Спаллетти: сегодня Икарди забил, так что будем брить ему голову ежедневно

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти после встречи с «Болоньей» (1:1) в пятом туре Серии А прокомментировал новый стиль нападающего Мауро Икарди, который поразил ворота хозяев на 77-й минуте противостояния и помог гостям из Милана избежать поражения.
В предыдущем матче чемпионата с «Кротоне» (2:0) аргентинец не сумел отличиться, а перед игрой в Болонье форвард постригся налысо, и специалист не упустил возможности пошутить по этом поводу.
«Сегодня он забил, так что будем брить ему голову ежедневно», — с улыбкой сказал Спаллетти в интервью Mediaset Premium.
«Интер» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Болоньей»