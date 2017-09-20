Матчи Кубка Мексики перенесены из-за сильного землетрясения

Четыре матча Кубка Мексики были перенесены на неопределённый срок из-за землетрясения, которое случилось 19 сентября.
«Матчи 1/8 финала Кубка Мексики, которые должны были состояться во вторник, перенесены на неопределённый срок из-за произошедших событий. В ближайшее время будут объявлены дата и время, когда будут сыграны встречи», — говорится на официальном сайте турнира.
В Мексике произошло мощное землетрясение, эпицентр которого находился в 12 километрах к юго-востоку от населённого пункта Ахочьяпан. По последним данным, жертвами землетрясения стали 224 человека.
Сборная Мексики вышла в финальную часть чемпионата мира — 2018