Миланов: матч с «Авангардом» имеет большое значение, ЦСКА давно не выигрывал КР

Полузащитник московского ЦСКА Георги Миланов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Кубка России с «Авангардом». Игра состоится сегодня, 20 сентября, в Курске. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
«Сегодняшний матч имеет большое значение. Потому что мы вступаем в борьбу за трофей. ЦСКА давно не выигрывал Кубок России, и сегодня мы постараемся успешно начать новый розыгрыш в Курске», — цитирует болгарского игрока официальный «твиттер» ЦСКА.
Последний раз «армейцы» завоёвывали Кубок России в сезоне-2012/13.
Хавбек ЦСКА Миланов не вызван в сборную Болгарии на матчи квалификации ЧМ-2018