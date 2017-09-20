«Рубин» полетел на матч Кубка России с «Оренбургом» без ряда основных игроков

«Рубин» отправился на игру 1/16 финала Кубка России с «Оренбургом» без ряда основных игроков. В сегодняшнем матче не сыграют голкипер Сергей Рыжиков, защитник Сесар Навас, а также полузащитники Гёкдениз Карадениз и Мийо Цакташ. Об этом рассказал руководитель пресс-службы казанской команды Михаил Степанов.
«Сергей Рыжиков, Сесар Навас, Гёкдениз Карадениз и Мийо Цакташ не полетели на матч с „Оренбургом“ по решению тренера. Курбан Бердыев ещё после матча с „Уралом“ сказал, что в кубковой игре будет ротация», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Матч «Оренбург» — «Рубин» состоится сегодня, 20 сентября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 15:00 мск.
Назначены судьи на матчи 1/16 финала Кубка России