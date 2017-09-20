«Краснодар» назвал состав на матч 1/16 финала Кубка России с «Томью»

«Краснодар» объявил стартовый состав на выездной матч 1/16 финала Кубка России с «Томью». Встреча состоится сегодня в Томске, начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени.
«Краснодар»: Адамов, Янбаев, Мартынович, Грицаенко, Рамирес, Ристич, Каборе, Жоаозиньо, Мамаев, Лаборде, Вандерсон.
Запасные: Латышонок, Стежко, Петров, Жигулёв, Шишкин, Подберёзкин, Окриашвили, Иван.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Томь» — «Краснодар».
«Краснодар» покажет матч Кубка России с «Томью» в прямом эфире