Защитник «Тосно» Дудиев: в кубковых матчах на поле бывает бойня

Защитник «Тосно» Аслан Дудиев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с «Тюменью».
«На кубок все хотят доказать свою состоятельность, и неважно, кто встречается, первая лига или вторая. Все футболисты хотят доказать и себе, и своим тренерам, и своим близким, что они ничем не хуже других. В матчах на кубок на фоне этого бывает такая бойня на поле. Наш настрой будет на победу! На мой взгляд, будет тяжело. Но мы тоже не просто так приехали, такой же настрой на победу. Будем стараться возвратиться домой с положительным результатом», — цитирует Дудиева пресс-служба «Тосно».
Матч «Тюмень» — «Тосно» состоится 20 сентября. Начало – в 17:00 мск.
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