175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Защитник «Тосно» Дудиев: в кубковых матчах на поле бывает бойня

20 сентября 2017, среда. 14:23 Футбол

Защитник «Тосно» Аслан Дудиев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с «Тюменью».

«На кубок все хотят доказать свою состоятельность, и неважно, кто встречается, первая лига или вторая. Все футболисты хотят доказать и себе, и своим тренерам, и своим близким, что они ничем не хуже других. В матчах на кубок на фоне этого бывает такая бойня на поле. Наш настрой будет на победу! На мой взгляд, будет тяжело. Но мы тоже не просто так приехали, такой же настрой на победу. Будем стараться возвратиться домой с положительным результатом», — цитирует Дудиева пресс-служба «Тосно».

Матч «Тюмень» — «Тосно» состоится 20 сентября. Начало – в 17:00 мск.

«Луч-Энергия» обыграл «Анжи» и вышел в 1/8 финала Кубка России
Источник: Футбольный клуб "Тосно" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Тосно ФК Тюмень Аслан Дудиев
Новости. Футбол
20 сентября 2017, среда
14:31 Колосков: в международном плане Сорокин — это человек номер два после Мутко
14:23 FIFPro опубликовала список 55 лучших игроков сезона-2016/17
14:23 Защитник «Тосно» Дудиев: в кубковых матчах на поле бывает бойня
14:15 Созин: клубы РФПЛ проявляют неуважение, выставляя на матчи Кубка России дублёров
14:02 «Краснодар» назвал состав на матч 1/16 финала Кубка России с «Томью»
14:01 Джанаев дебютирует за «Рубин» в матче Кубка России с «Оренбургом»
13:54 «Луч-Энергия» обыграл «Анжи» и вышел в 1/8 финала Кубка России
13:48 ВФСО «Динамо»: вопрос отставки Калитвинцева в настоящее время не стоит
13:46 Озил возобновил тренировки после проблем с коленом
13:25 Дюков рассказал, как нужно решать проблемы российского молодёжного футбола
13:21 Созин: Сорокин – человек, который способен решить почти любой вопрос в России
13:20 Сорокин: приятно, что меня почти единогласно избрали в совет ФИФА
13:19 «Ливерпуль» был готов продать Коутиньо в «Барселону», если бы купил Мюллера
12:54 Дюков: в России продвинутые футбольные школы, по сути, развиваются в вакууме
12:53 Дюков: Кузяев создаёт для «Зенита» дополнительные опции в атакующих действиях
12:45 Груич: «Ливерпуль» может обыграть «Лестер» в субботу, не нужно опускать голову
12:33 «Рубин» полетел на матч Кубка России с «Оренбургом» без ряда основных игроков
12:23 Конгресс УЕФА в 2019 году состоится 7 февраля в Риме
12:18 Моуринью: никогда не видел, чтобы Матич и Феллайни играли так хорошо
12:02 «Альбасете» добился отмены жёлтой карточки для украинского форварда Зозули
11:49 Наставник «Бетиса» сравнил «Реал» с «Барселоной» времён Гвардиолы
11:38 Сорокин официально избран членом совета ФИФА
11:38 ЦСКА представил видео вокруг матча с «Ростовом»
11:35 Конте: я первый, кто готов доверять молодым игрокам, если они заслуживают шанс
11:10 Миланов: матч с «Авангардом» имеет большое значение, ЦСКА давно не выигрывал КР
10:56 Эдер: «Интер» не должен искать оправдания за ничью с «Болоньей»
10:44 Азар: под руководством Конте я начал прогрессировать уже через неделю
10:26 Федерация футбола Казахстана поддержала Бородюка, несмотря на пять поражений
10:00 Надсон: в «Локомотиве» опасны все, но «Крылья» в состоянии выиграть у них
09:47 Четыре основных футболиста «МЮ» не сыграют против «Бёртон Альбион» в Кубке лиги
09:44 Матчи Кубка Мексики перенесены из-за сильного землетрясения
09:38 Обамейянг: уже привык забивать после того, как забил Левандовски
09:30 Веллитон: постоянно на связи с Ари, мы с ним жарим мясо при встрече
09:27 Полузащитник «Ромы» Пеллегрини попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»
09:22 Погба рассказал, кого в «Манчестер Юнайтед» он считает своим личным наставником
09:19 «Челси» подозревают в нарушении правил по трансферам юных футболистов
09:15 Веллитон назвал свой самый памятный гол в составе «Спартака»
09:00 Веллитон: был счастлив, когда «Спартак» выиграл РФПЛ
08:56 Спаллетти: сегодня Икарди забил, так что будем брить ему голову ежедневно
08:46 Паулиньо: тем, кто сомневался во мне, нечего было доказывать
08:45 Бывший защитник сборной Украины Шевчук возглавил юношескую команду «Шахтёра»
08:43 Вальдано: приобрёл бы футболку Асенсио
08:40 Рибери отказал китайскому клубу, предложившему ему не только € 40 млн в год
08:40 Спортивный директор «Барселоны»: Паулиньо нам очень поможет
08:39 Почеттино: Деле Алли — ключевой игрок «Тоттенхэма», я счастлив работать с ним
Все новости RSS
Партнерский контент