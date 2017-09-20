Рамирес: не получу удовольствие от ЧМ-2018 в России без участия сборной Эквадора

Защитник «Краснодара» и сборной Эквадора Кристиан Рамирес рассказал, что не будет посещать матчи чемпионата мира — 2018 в России, если его национальная команда туда не пробьётся. После 16 туров эквадорцы занимают в отборочной группе восьмое место.
«Разумеется, одним из соображений в пользу моего решения перебраться в Россию было желание играть в стране, где пройдет ближайший мундиаль. Сама мысль о том, чтобы сыграть здесь вместе со сборной, приводила и продолжает приводить меня в восторг. И хотя нам приходится очень тяжело, я всё же пока не теряю надежду.
Тяжело осознавать, что мы выпустили собственную судьбу из рук, но и у соперников не всё гладко. В последнее время нам не хватало удачи у чужих ворот в решающие моменты матчей, и сейчас мы отчаянно нуждаемся в очках. Но если покажем всё, на что способны, ещё можем добиться успеха. Если мы всё же не достигнем цели, несмотря на отчаянные усилия, разумеется, будут и глубокое огорчение, и горькие воспоминания об упущенных шансах. Пережить это разочарование трудно, но таков футбол, и к тому же за этим мундиалем будет следующий.
Не попадёт команда, но можно получить удовольствие от чемпионата мира в качестве зрителя. Если мы не завоюем путёвку, то я займусь чем-нибудь другим. Посмотрю какие-то игры по телевизору, но на стадион не пойду. Не смогу получить удовольствие от мундиаля в России без участия сборной Эквадора", — цитирует Рамиреса официальный сайт ФИФА.