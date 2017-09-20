«Рубин» вышел в 1/8 финала Кубка России, «Урал» покинул турнир

Сегодня проходят матчи 1/16 финала Кубка России. В Оренбурге одноимённая команда дома встречалась с «Рубином" и уступила со счётом 0:2. Первый мяч забил в первом тайме Егор Сорокин, а окончательный счёт на 90-й минуте установил Максим Лестьенн. В следующей стадии турнира казанская команда встретится с победителем пары „Авангард“ (Курск) — ЦСКА.
В Костроме «Шинник» принимал «Урал» и добился убедительной победы — 3:0. В составе ярославской команды голами отметились Алмаз Фатихов, Никита Безлихотнов и Сергей Крамаренко. В 1/8 финала «Шинник» сыграет с сильнейшим в матче «Тамбов» — «Арсенал».