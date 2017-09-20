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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
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Шестой визит ФИФА на стадионы ЧМ-2018 пройдёт с 26 сентября по 5 октября

20 сентября 2017, среда. 17:12 Футбол

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» проведёт шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира по футболу 2018 в России, говорится в пресс-релизе.

С 26 сентября по 5 октября делегация посетит стадионы в восьми городах — организаторах матчей ЧМ-2018: Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве («Лужники»). В столице эксперты также ознакомятся с презентациями о готовности к проведению ЧМ Санкт-Петербурга, Казани и Сочи, которые вместе с московским «Стадионом Спартак» приняли матчи Кубка конфедераций — 2017 в июне-июле.

Делегацию возглавят генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Основная цель визита –обсуждение операционной деятельности стадионов во время ЧМ-2018.

В состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.

Сорокин официально избран членом совета ФИФА
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Сорокин ФИФА ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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