Шестой визит ФИФА на стадионы ЧМ-2018 пройдёт с 26 сентября по 5 октября

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» проведёт шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира по футболу 2018 в России, говорится в пресс-релизе.
С 26 сентября по 5 октября делегация посетит стадионы в восьми городах — организаторах матчей ЧМ-2018: Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве («Лужники»). В столице эксперты также ознакомятся с презентациями о готовности к проведению ЧМ Санкт-Петербурга, Казани и Сочи, которые вместе с московским «Стадионом Спартак» приняли матчи Кубка конфедераций — 2017 в июне-июле.
Делегацию возглавят генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Основная цель визита –обсуждение операционной деятельности стадионов во время ЧМ-2018.
В состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.