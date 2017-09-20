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ЧМ-2018 - Европа
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Сорокин официально избран членом совета ФИФА

20 сентября 2017, среда. 11:38 Футбол

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин официально избран членом европейского совета ФИФА. Такое решение было принято в ходе 13-го внеочередного конгресс УЕФА, который проходит в Женеве. Об этом говорится на официальной странице Европейского футбольного союза в "Твиттере".

Также отмечается, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и исполнительный директор лондонского «Арсенала» Иван Газидис вошли в состав исполнительного комитета УЕФА.

Напомним, что в июле за включение Сорокина в совет ФИФА выступила бразильская конфедерация футбола.

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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Сорокин Андреа Аньелли УЕФА ФИФА
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