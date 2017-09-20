Сорокин официально избран членом совета ФИФА

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин официально избран членом европейского совета ФИФА. Такое решение было принято в ходе 13-го внеочередного конгресс УЕФА, который проходит в Женеве. Об этом говорится на официальной странице Европейского футбольного союза в "Твиттере".
Также отмечается, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и исполнительный директор лондонского «Арсенала» Иван Газидис вошли в состав исполнительного комитета УЕФА.
Напомним, что в июле за включение Сорокина в совет ФИФА выступила бразильская конфедерация футбола.
Сорокин: не понял, почему FA переживает по поводу кибербезопасности во время ЧМ