Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Копенгаген» вышел в 1/8 финала Кубка Дании

Датский «Копенгаген», который является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 1/16 финала Кубка Дании на выезде разгромил «Скиве» со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Карло Хольсе, ещё один гол записал на свой счёт Каспер Куск. Таким образом, «Копенгаген» вышел в 1/8 финала турнира, а «Скиве» завершил своё участие в Кубке Дании.
На прошлой неделе «Копенгаген» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы на своём поле сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0). Во второй раз датская команда сыграет с «железнодорожниками» 23 ноября. Встреча пройдёт в Москве.
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«Копенгаген» после ничьей с «Локомотивом» разгромил соперника в чемпионате Дании