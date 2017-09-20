Зинченко впервые в сезоне попал в заявку на матч «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко впервые в нынешнем сезоне попал в заявку «Манчестер Сити» на официальный матч.
Украинский футболист оказался среди запасных игроков своей команды в заявке на гостевой матч 3-го раунда Кубка Англии с «Вест Бромвич Альбион», который пройдёт сегодня, 20 сентября, на стадионе «Хоуторнс» (начало — в 22:00 по московскому времени).
«Вест Бромвич»: Фостер, Ньом, Гиббз, Макаули, Эванс, Доусон, Якоб, Моррисон, Крыховяк, Робсон-Кану, Родригес.
«Манчестер Сити»: Браво, Данило, Стоунс, Мангала, Делф, Гюндоган, Стерлинг, Туре, Бернарду Силва, Зане, Жезус.
Запасные: Эдерсон Мораес, Уолкер, Адарабиойо, Фернандиньо, Зинченко, Фоден, Браим Диас.
Зинченко не вошёл в заявку «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов