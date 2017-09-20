175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Селихов: что касается собрания в «Спартаке» после «Тосно», то всё утрясли

20 сентября 2017, среда. 22:41 Футбол

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями от победы над «Кубанью» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка России и ответил на вопрос о встрече, состоявшейся в Тарасовке после ничьей в выездной игре 10-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:2).

«Кубань» сегодня имела некоторые моменты, они хорошо играли в первом тайме. Потом, видимо, немного подустали. Что касается собрания после «Тосно», то всё, я думаю, утрясли. Нужны просто победы в дальнейшем, и всё будет нормально. Подняться вверх по турнирной таблице можно, мы и будем это делать. «Спартак» всегда рассчитывает на самые высокие места.

Мне, если честно, в Краснодаре всегда комфортно играть. Здесь народ любит футбол, всегда ажиотаж футбольный. Что касается жары, то игрокам может быть и жарко, и душно, а мне в воротах, в принципе, комфортно. Не важно, кто уже вылетел из Кубка России, на «Спартак» все настраиваются как на последний матч, поэтому нам всё равно, с кем дальше играть», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Каррера: руководство, тренеры и игроки собрались по горячим следам в Тарасовке
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кубань ФК Спартак Александр Селихов
Новости. Футбол
20 сентября 2017, среда
22:52 «Атлетико» выиграл в Бильбао и вышел на второе место в чемпионате Испании
22:46 Алдонин сыграет на чемпионате России по футболу 8х8
22:41 Селихов: что касается собрания в «Спартаке» после «Тосно», то всё утрясли
22:41 «Тюмень» — «Тосно» — 1:2. Видеообзор матча
22:28 Промес получил травму бедра в матче «Спартака» с «Кубанью»
22:24 «Оренбург» — «Рубин» — 0:2. Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России
22:18 «Шинник» — «Урал» — 3:0. Видеообзор матча
22:15 Луис Суарес Мирамонтес: Икарди и Перишич — не топ-игроки
22:13 «Луч-Энергия» — «Анжи» — 2:0. Видеообзор матча
22:10 Тихонов: «Крылья Советов» постараются обыграть «Локомотив», но это футбол
22:08 Георгиев: можно себя успокаивать, но «Оренбург» мог выиграть у «Рубина»
21:55 «Спартак» впервые с 2004 года выиграл в Краснодаре у «Кубани»
21:48 Каррера: конечно в «Спартаке» ставят цель победить в Кубке России!
21:44 Каррера: не говорил, что я ни при чём, а виноваты игроки. Я первый виноват
21:42 Зинченко впервые в сезоне попал в заявку на матч «Манчестер Сити»
21:36 «Брайтон» выкупил у «Ньюкасла» трансфер Крула
21:26 «Кёльн» стартовал в чемпионате Германии с пяти поражений подряд
21:25 Ньянг может начать выступать за сборную Сенегала
21:13 «Спартак-Нальчик» выбил «Динамо» из Кубка России и сыграет со «Спартаком»
21:08 Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Копенгаген» вышел в 1/8 финала Кубка Дании
21:01 Кучук: благодарен ребятам за то, что они с уважением отнеслись к «Волгарю»
20:55 «Беневенто» разгромно проиграл «Роме», потерпев пятое поражение подряд
20:52 «Спартак» выбил «Кубань» из Кубка России благодаря дублю Промеса
20:38 Капитан «Аугсбурга» дисквалифицирован на один матч за оскорбительный жест
20:33 Надсон: играю в России уже четыре года и хотел бы иметь российский паспорт
20:26 Матч со «Спартаком» — рекордный по посещаемости для «Кубани» после вылета в ФНЛ
20:15 Итальянец Ува стал новым вице-президентом УЕФА
20:08 Гончаренко: я не жалею, что не взял основных игроков ЦСКА в Курск
19:59 Ротань: сборная Украины ставит перед собой задачу попасть на ЧМ-2018 напрямую
19:58 Созин: ЦСКА должен был порвать «Авангард», но ему этот матч был не нужен
19:51 «Ростов» выбил «Волгарь» из Кубка России благодаря голам Зуева и Бухарова
19:44 РФС запретил «Тосно» регистрировать новичков из-за долгов перед Кашчеланом
19:36 Талалаев: победа над туляками даст «Тамбову» индульгенцию за зажатый первый тайм
19:30 Курский «Авангард» выбил ЦСКА из Кубка России
19:21 Божович извинился перед фанатами «Арсенала» Т, приехавшими в Тамбов
19:18 Гол и два результативных паса Аршавина помогли «Кайрату» разгромить «Ордабасы»
19:17 Тренер «Оренбурга»: впечатления от матча с «Рубином» очень хорошие
19:10 «Монако» продлил контракты с Субашичем и Раджи
19:03 Петраков: если «Томь» победила «Краснодар», оценка должна быть положительная
18:59 Тренер «Луча»: и у основного состава «Анжи» также были бы большие проблемы
18:56 Новый стадион «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов в 2019 году
18:52 «Тосно» выиграл у «Тюмени» и вышел в 1/8 финала Кубка России
18:51 Шалимов: «Краснодар» позорно вошёл в историю, проиграв «Томи» в Кубке России
18:43 Скрипченко: «Луч-Энергия» более мастеровит на сегодняшний день, чем «Анжи»
18:41 Невилл: Погба — огромная потеря для «МЮ», команде нужна его смелость
Все новости RSS
Партнерский контент