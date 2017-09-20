Селихов: что касается собрания в «Спартаке» после «Тосно», то всё утрясли

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями от победы над «Кубанью» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка России и ответил на вопрос о встрече, состоявшейся в Тарасовке после ничьей в выездной игре 10-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:2).
«Кубань» сегодня имела некоторые моменты, они хорошо играли в первом тайме. Потом, видимо, немного подустали. Что касается собрания после «Тосно», то всё, я думаю, утрясли. Нужны просто победы в дальнейшем, и всё будет нормально. Подняться вверх по турнирной таблице можно, мы и будем это делать. «Спартак» всегда рассчитывает на самые высокие места.
Мне, если честно, в Краснодаре всегда комфортно играть. Здесь народ любит футбол, всегда ажиотаж футбольный. Что касается жары, то игрокам может быть и жарко, и душно, а мне в воротах, в принципе, комфортно. Не важно, кто уже вылетел из Кубка России, на «Спартак» все настраиваются как на последний матч, поэтому нам всё равно, с кем дальше играть», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.