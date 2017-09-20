«Тамбов» — «Арсенал» (Тула) — 1:0. Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России

«Тамбов» на 90-й минуте вырвал победу в матче 1/16 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:0). Гол на счету полузащитника Алексея Скворцова. Встреча состоялась в Тамбове на стадионе «Спартак».
«Тамбов» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с курский «Авангардом», который в дополнительное время выиграл у ЦСКА со счётом 1:0. Тульский «Арсенал» завершил выступление в текущем розыгрыше турнира.
Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России «Тамбов» — «Арсенал» (Тула) доступен на «Чемпионате».