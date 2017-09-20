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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Гамбург», «Герта» выиграла у «Байера»

20 сентября 2017, среда. 23:26 Футбол

«Гамбург» проиграл дортмундской «Боруссии» в матче пятого тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В середине первого тайма отличился Синдзи Кагава. На 63-й минуте Пьер-Эмерик Обамейянг удвоил преимущество гостей. 16 минут спустя Кристиан Пулишич забил третий мяч.

В других матчах пятого тура немецкой Бундеслиги «Герта» выиграла у «Байера» (2:1), «Фрайбург» и «Ганновер» сыграли вничью (1:1), а «Майнц» уступил «Хоффенхайму» (2:3).

Таблица Бундеслиги

Германия - Бундеслига. 5-й тур
20 сентября 2017, среда. 21:30 МСК
Гамбург
Гамбург
0 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 – Кагава – 24, 0:2 – Обамейянг – 63, 0:3 – Пулишич – 79
Германия - Бундеслига. 5-й тур
20 сентября 2017, среда. 21:30 МСК
Герта
Берлин
2 : 1
Байер
Леверкузен
1:0 – Леки – 16, 2:0 – Калу – 24, 2:1 – Брандт – 84
Германия - Бундеслига. 5-й тур
20 сентября 2017, среда. 21:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
1 : 1
Ганновер-96
Ганновер
0:1 – Харник – 65, 1:1 – Петерсен – 83
Германия - Бундеслига. 5-й тур
20 сентября 2017, среда. 21:30 МСК
Майнц
Майнц
2 : 3
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 – Латца – 6, 2:0 – Муто – 16, 2:1 – Амири – 23, 2:2 – Вагнер – 45+1, 2:3 – Ут – 90+2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Байер Боруссия Д Гамбург Ганновер-96 Герта Майнц Фрайбург Хоффенхайм
Новости. Футбол
20 сентября 2017, среда
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