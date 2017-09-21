Усман Дембеле обещает вернуться в строй через два месяца

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле настроен оптимистично относительно того, что касается сроков возвращения в строй после полученной на днях травмы. Французский футболист высказался на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
«Я вернусь в строй через два месяца», — написал Дембеле.
Дембеле был вынужден покинуть поле из-за повреждения на 29-й минуте матча 4-го тура Примеры с «Хетафе» (2:1), состоявшегося 16 сентября. 20-летний француз разорвал сухожилие одной из мышц в левом бедре и, по предварительным прогнозам врачей, должен пропустить около трёх с половиной месяцев.
Нападающий «Барселоны» Дембеле успешно прооперирован