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Симеоне: Гризманн в матче с «Атлетиком» показал свою лучшую игру в этом сезоне

21 сентября 2017, четверг. 08:21 Футбол

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Атлетиком» из Бильбао (2:1) в матче пятого тура чемпионата Испании.

«Мы провели хороший матч, что было очень важно. Возможности забить ещё один гол были у Гайтана, Гризманна. Мы были хороши. Отличный матч выдал Облак, отразивший пенальти. Это позволило нам поверить в свои силы. Он один из лучших вратарей мира.

Что касается Гризманна, то это была его лучшая игра в этом сезоне. Он разноплановый игрок, который не только играет в штрафной площади, но и способен ассистировать партнёрам. Его передача на Феррейру-Карраско была великолепна", — приводит слова Симеоне L'Équipe.

«Атлетико» выиграл в Бильбао и вышел на второе место в чемпионате Испании
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
Атлетик Б Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Диего Симеоне
Новости. Футбол
21 сентября 2017, четверг
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