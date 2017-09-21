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Состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Кубка английской лиги

21 сентября 2017, четверг. 00:11 Футбол

Состоялась жеребьёвка четвертого раунда Кубка английской лиги, по итогам которой 16 команд были разбиты на восемь пар. Матчи четвертого раунда Кубка английской лиги состоятся начиная с 23 октября.

Четвертый раунд Кубка английской лиги:

«Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед»;

«Бристоль Сити» — «Кристал Пэлас»;

«Суонси Сити» — «Манчестер Юнайтед»;

«Арсенал» — «Норвич Сити»;

«Челси» — «Эвертон»;

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»;

«Лестер Сити» — «Лидс Юнайтед»;

«Борнмут» — «Мидлсбро».

Матчи пройдут на полях команд, указанных в своих парах первыми.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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