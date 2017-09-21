Состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Кубка английской лиги

Состоялась жеребьёвка четвертого раунда Кубка английской лиги, по итогам которой 16 команд были разбиты на восемь пар. Матчи четвертого раунда Кубка английской лиги состоятся начиная с 23 октября.
Четвертый раунд Кубка английской лиги:
«Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед»;
«Бристоль Сити» — «Кристал Пэлас»;
«Суонси Сити» — «Манчестер Юнайтед»;
«Арсенал» — «Норвич Сити»;
«Челси» — «Эвертон»;
«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»;
«Лестер Сити» — «Лидс Юнайтед»;
«Борнмут» — «Мидлсбро».
Матчи пройдут на полях команд, указанных в своих парах первыми.
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