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Маротта: если Дибала захочет уйти из «Ювентуса», мы не сможем его удержать

21 сентября 2017, четверг. 11:55 Футбол

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта, комментируя интерес к нападающему Пауло Дибале отметил, что, если аргентинец захочет уйти, никто не сможет его удержать.

«Свою судьбу всегда решает игрок. Если он захочет уйти, его будет невозможно удержать», — сказал Маротта.

Также Джузеппе Маротта поделился мнением о трансферном рынке и о том, что «Ювентус» является фаворитом в борьбе за скудетто.

«€ 90 млн за Игуаина? Это началось после продажи Погба. Он остаётся важным игроком нашей команды. Трансфер Неймара? Урон невозможно просто так оценить. «Барселона» лишилась сильного игрока перед самым закрытием трансферного окна.

Что касается титула, говорить об этом преждевременно. Многие команды хорошо поработали на трансферном рынке. Думаю, что чемпион будет определяться в равной борьбе между конкурирующими клубами», — цитирует Маротту Football Italia.

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Источник: Football Espana Сообщить об ошибке
Теги
Ювентус Джузеппе Маротта Пауло Дибала Трансферы
Новости. Футбол
21 сентября 2017, четверг
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