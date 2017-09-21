Бьельса не собирается уходить в отставку с поста главного тренера «Лилля»

Главный тренер «Лилля» Марсело Бьельса не собирается уходить в отставку. Несмотря на провальный старт в чемпионате Франции, аргентинский специалист отметил, что покинет команду, если его уволят.
«Я не уйду, не откажусь от своей работы по какой-либо причине. Единственный способ заставить меня прекратить работу здесь – это уволить меня. Но от меня это уже не зависит», — цитирует Бьельсу Eurosport.fr.
«Лилль» под руководством Бьельсы одержал всего одну победу в шести матчах текущего сезона, потерпел три поражения и дважды сыграл вничью. Набрав 5 очков, «Лилль» занимает 17-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Марсело Бьельса снова сошёл с ума
Сделать все замены к перерыву, остаться с полевым в воротах и поменять его на другого полевого – так может только один тренер в мире.