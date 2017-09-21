175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тренер «Прикарпатья»: мы знали о шалостях львовских фанатов

21 сентября 2017, четверг. 16:39 Футбол

Главный тренер «Прикарпатья» Владимир Ковалюк высказал мнение, что арбитр кубкового матча с «Карпатами» принял правильное решение продолжить поединок, несмотря на бесчинства фанатов «Карпат» на трибунах.

Ранее сообщалось, что после финального свистка матча, в котором «Прикарпатье» обыграло «Карпаты», болельщики гостей устроили массовые беспорядки на стадионе, а защитник гостей Артём Федецкий получил удар по лицу от одного из болельщиков.

«Мы знали о шалостях львовских фанатов и предприняли беспрецедентные для Ивано-Франковска меры безопасности. И в целом правоохранительные органы, стюарды сработали на стадионе хорошо, хотя, по имеющейся информации, болельщики «Карпат» по-хулигански вели себя до матча в ивано-франковских кафе и на улицах города. Мы для них зарезервировали 600 билетов. Хотя, как мне известно, это были не организованные группы фанатов. К сожалению, их неадекватное поведение не выдерживало никакой критики. И, если откровенно, даже не знаю, как бороться с этим злом. Думаю, своё веское слово должны сказать ФФУ и правоохранительные органы. Одними штрафами здесь уже не обойтись.

Мы предчувствовали, что фанаты «Карпат» будут бесчинствовать, поэтому выделили им сектор, где не было сидений. Беспорядки начались после забитого «Прикарпатьем» второго гола. Раздосадованные таким ходом событий, львовские болельщики принялись бросать на поле и в соседние секторы файеры, петарды и другие посторонние предметы. Но всё же, считаю, что в такой форс-мажорной ситуации было принято правильное решение продолжить поединок. Судьба матча всегда должна определяться в честной борьбе», — цитирует специалиста «Команда №1».

Защитник «Карпат» Федецкий после матча получил удар по лицу от болельщика
Источник: Команда №1 Сообщить об ошибке
Теги
Карпаты Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
21 сентября 2017, четверг
16:55 «Атлетико» сообщил, что договорился с «Челси» о трансфере Диего Косты
16:55 Р. Нигматуллин: «Локо» сыграет вничью с «Крыльями» и выиграет в серии пенальти
16:54 «Енисей» разгромил «Ахмат» и вышел в 1/8 финала Кубка России
16:47 Форвард сборной Англии U21 Абрахам может стать игроком сборной Нигерии
16:39 Тренер «Прикарпатья»: мы знали о шалостях львовских фанатов
16:24 «Интер» за € 6 млн приобрёл воспитанника «Боки Хуниорс»
16:00 Лебедев: «Локомотиву» нужно защитить свой титул обладателя Кубка России
15:47 «Манчестер Сити» также подозревают в нарушении правил по трансферам юных игроков
15:39 Р. Широков стал советником председателя ВФСО «Динамо»
15:23 В Хорватии сообщили, что Срна провалил допинг-тест весной нынешнего года
15:21 Венгер: у меня нет предвзятого отношения к Алексису Санчесу
15:14 Пономарёв — о вылете ЦСКА из КР: Оланаре либо не умеет, либо не может играть
14:58 Хавбек «Ливерпуля» Лаллана провёл первую тренировку по индивидуальной программе
14:51 Бензема официально продлил контракт с «Реалом»
14:49 Игроки «Реала» Бензема и Вальехо приступили к тренировкам с мячом
14:40 Монтоливо из-за травмы не поможет «Милану» в матче с «Сампдорией»
14:24 Экс-игрок сборной России Смертин стал и.о. исполнительного директора «Динамо» М
14:15 Диего Коста сегодня должен пройти медосмотр для «Атлетико»
14:15 «Ахмат» объявил состав на матч 1/16 финала Кубка России с «Енисеем»
14:05 Тренер сборной Бельгии: перейдя в «Манчестер Юнайтед», Лукаку стал более зрелым
13:58 Аршавин — о победе «Кайрата»: настроение отличное, должны были забить больше
13:31 Хавбек ЦСКА Тикнизян: гордость от дебюта за ЦСКА не испытываю, мы проиграли
13:30 Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Линдегор стал игроком «Бёрнли»
13:28 Гасилин прооперирован в Германии и пропустит от одного до трёх месяцев
13:14 На футбольных матчах в Москве за 2 года установлено почти 100 проявлений расизма
13:03 Бывший наставник «Пескары» Оддо может возглавить «Дженоа»
12:57 Полузащитник «Челси» Мусонда: когда забил гол, не сдержал слёз
12:53 Алиханов: чтобы окупить стадион в Калининграде, там должна играть команда РФПЛ
12:47 Григорян: мне нечего доказывать «СКА-Хабаровск», пусть они мне что-то доказывают
12:32 Мане: в курсе, что «Спартак» — это хорошая команда, иначе она бы не играла в ЛЧ
12:29 Бьельса не собирается уходить в отставку с поста главного тренера «Лилля»
12:08 Лебедев: Кубку России нужно вернуть систему с двумя матчами в розыгрыше
12:04 На матче «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Зенит» ожидается до 35 тыс. зрителей
11:55 Маротта: если Дибала захочет уйти из «Ювентуса», мы не сможем его удержать
11:42 Для вотума недоверия главе «Барселоны» Бартомеу собрано более 10 тыс. подписей
11:40 Защитник «Милана» Абате признался, что подумывал о завершении карьеры
11:37 Рамос: не удивлён, что арбитры не дают пенальти «Реалу», но дают «Барселоне»
11:12 Монтелла: старт сезона получился положительным, но «Милан» станет ещё сильнее
11:07 Колосков: Лига наций – это возможность заработать национальным сборным и клубам
11:02 «Томь» — «Краснодар» — 2:1. Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России
10:40 Защитник «Атлетика» Альварес, победивший рак, готов приступить к тренировкам
10:38 Стало известно, почему «Ливерпуль» ещё не договорился с Джаном о новом контракте
10:36 Трошечкин: практически все команды РФПЛ испытали проблемы в Кубке России
10:33 Полузащитник «Авангарда» Альшин: прошли хорошую команду, ЦСКА есть ЦСКА
10:30 Орлов: Кузяев — открытие не только для «Зенита», но и для сборной
Все новости RSS
Партнерский контент