Тренер «Прикарпатья»: мы знали о шалостях львовских фанатов

Главный тренер «Прикарпатья» Владимир Ковалюк высказал мнение, что арбитр кубкового матча с «Карпатами» принял правильное решение продолжить поединок, несмотря на бесчинства фанатов «Карпат» на трибунах.
Ранее сообщалось, что после финального свистка матча, в котором «Прикарпатье» обыграло «Карпаты», болельщики гостей устроили массовые беспорядки на стадионе, а защитник гостей Артём Федецкий получил удар по лицу от одного из болельщиков.
«Мы знали о шалостях львовских фанатов и предприняли беспрецедентные для Ивано-Франковска меры безопасности. И в целом правоохранительные органы, стюарды сработали на стадионе хорошо, хотя, по имеющейся информации, болельщики «Карпат» по-хулигански вели себя до матча в ивано-франковских кафе и на улицах города. Мы для них зарезервировали 600 билетов. Хотя, как мне известно, это были не организованные группы фанатов. К сожалению, их неадекватное поведение не выдерживало никакой критики. И, если откровенно, даже не знаю, как бороться с этим злом. Думаю, своё веское слово должны сказать ФФУ и правоохранительные органы. Одними штрафами здесь уже не обойтись.
Мы предчувствовали, что фанаты «Карпат» будут бесчинствовать, поэтому выделили им сектор, где не было сидений. Беспорядки начались после забитого «Прикарпатьем» второго гола. Раздосадованные таким ходом событий, львовские болельщики принялись бросать на поле и в соседние секторы файеры, петарды и другие посторонние предметы. Но всё же, считаю, что в такой форс-мажорной ситуации было принято правильное решение продолжить поединок. Судьба матча всегда должна определяться в честной борьбе», — цитирует специалиста «Команда №1».