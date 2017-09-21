Обухов: у «Спартака» очень сильно выделяются Промес, Адриано и Фернандо

Нападающий «Кубани» Владимир Обухов, являющийся воспитанником «Спартака», в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову рассказал о прошедшем матче с красно-белыми в рамках 1/16 финала Кубка России. Напомним, что «Кубань» в Краснодаре уступила со счётом 0:2.
«В первом тайме у нас многое не получалось. «Спартак» имел много моментов, мы же больше времени проводили в обороне. Приходилось опускаться до своей штрафной. В конце пропустили ненужный гол, расклеились. Если бы его не было, возможно, смогли бы дотерпеть и выиграть.
Что тренер говорил в перерыве? А что тут скажешь: «Не думайте о пропущенном голе, нужно играть дальше. Это кубковая игра, всё может сложиться как угодно».
Пропустили второй гол, так как до этого были в атаке. Обрез, Квинси Промес убежал — тяжело с ним справиться.
Все игроки в «Спартаке» большие мастера: владеют мячом, могут отдать любой пас. Часто видишь эту команду по телевизору, знаешь, кто есть кто.
Промес, Адриано и Фернандо очень сильно выделяются. Они быстрее думают и действуют на поле, всё делают на порядок лучше, чем остальные", — поведал Обухов.
Эксклюзивном интервью с Владимиром Обуховым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.