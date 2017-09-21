Хёведес травмировался спустя два дня после возвращения в общую группу «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Бенедикт Хёведес, который перешёл в туринский клуб минувшим летом из «Шальке-04» на правах аренды, снова получил травму, сообщает официальный сайт итальянской команды.
29-летний немецкий футболист на сегодняшнем тренировочном занятии «Ювентуса» почувствовал боль в мышце. В ближайшие дни будет проведено медицинское обследование, по итогам которого станут известны ориентировочные сроки его возвращения в строй.
Примечательно, что Хёведес вернулся к тренировкам с общей группой команды только два дня назад после того, как восстановился от мышечной травмы. Защитник из-за повреждений ещё так и не успел дебютировать в составе «Ювентуса».
Хёведес — в общей группе «Ювентуса», Де Шильо продолжает восстанавливаться