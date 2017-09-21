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Бубнов: Эдер — хороший игрок, он начнёт приносить пользу «Локомотиву»

21 сентября 2017, четверг. 18:14 Футбол

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов высказал мнение о том, как на атаке «Локомотива» сказалось появление нападающего Эдера.

«Я не думаю, что с приходом Эдера атака „Локомотива“ стала более беззубой. Просто этому нападающему нужно время для того, чтобы адаптироваться к игре. В любом случае нужно его наигрывать. Это хороший игрок, и я думаю, что он начнёт приносить пользу команде. „Локомотив“ находится в плотном графике, и где-то команде не хватает свежести, именно при позиционной атаке. В контратаки „железнодорожники“ выходят хорошо — это у них наиграно. А вот в позиционных атаках возникают сложности», — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.

Эдер: постараюсь забить как можно больше голов за «Локомотив»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Александр Бубнов Антонио Эдер
Новости. Футбол
21 сентября 2017, четверг
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