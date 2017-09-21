Сёмин: сегодня «Локомотив», наверное, не должен был проиграть, но проиграл

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выступил на пресс-конференции после гостевого поражения в матче 1/16 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (2:3 ДВ).
«Матч для болельщиков был очень интересный. Мы наделали много ошибок, сами их исправляли. Казалось, должны из этой сложной ситуации выбраться, но не удалось. К футболистам предъявить какие-то претензии, думаю, мы не имеем права. Единственное, ошибаться так нельзя. А по работе и самоотдаче это была интересная игра.
Какой смысл говорить о том, по игре ли счёт? „Крылья“ выиграли, и мы их поздравляем. Всегда расстраиваешься, когда проигрываешь, а сейчас тем более, поскольку столько труда вложили, играли 120 минут, через два дня новый матч, и не получилось добиться результата. Это, наверное, самое обидное. Самара играет хорошо, и мы помним, как она проводила матч со „Спартаком“. Они на данный момент настоящие лидеры ФНЛ. Сегодня мы, наверное, не должны были проиграть, но проиграли.
Уровень накала был очень большой. Уже неоднократно говорим о работе арбитров, и, наверное, сегодня судья не всегда принимал правильные решения. В частности, на 90-й минуте Рыбуса борцовским захватом свалили в штрафной. Ну какие ещё могут быть 11-метровые? Какие?» — заявил Сёмин.