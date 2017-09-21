ФИФА встала на сторону «Байера» в ситуации с трансфером Аларио из «Ривер Плейта»

«Байер» теперь может рассчитывать на нападающего Лукаса Аларио. Сегодня, 21 сентября, ФИФА подтвердила, что у Ассоциация футбола Аргентины (AFA) и бывшего клуба игрока «Ривер Плейта» нет оснований для отказа отпускать футболиста. Это означает, что Аларио больше ничто не мешает, чтобы начать выступать в составе «Байера», сообщает официальный сайт леверкузенского клуба.
Ранее «Байер» обратился в ФИФА с просьбой произвести регистрацию Аларио, несмотря на то что AFA отказалась отпустить игрока после консультации с «Ривер Плейтом». В последний день летнего трансферного окна «Байер» объявил о переходе 24-летнего игрока. Немецкий клуб выплатил «Ривер Плейту» сумму отступных, прописанную в контракте Аларио, однако аргентинская сторона воспрепятствовала регистрации этого трансфера.